Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нови-Саде завершились чемпионат Европы и молодежное первенство Европы по самбо

В сербском Нови-Саде завершился чемпионат Европы по самбо

close
100%
Пресс-служба Международной федерации самбо

В сербском Нови-Саде завершился чемпионат Европы по самбо.

Также в Нови-Саде прошло молодежное первенство Европы. В континентальных турнирах по самбо, приняли участие 523 спортсмена из 29 стран. Соревнования состоялись в 56 весовых категориях.

Знаковым событием чемпионата стал визит легендарного самбиста Федора Емельяненко в качестве посла Международной федерации самбо (ФИАС) на соревнования в Сербию. Он принял участие в пресс-конференции, выступил перед студентами Факультета спорта и физического воспитания Нови-Сада, провел мастер-класс с самбистами и представителями других видов единоборств, а также принял участие в церемонии награждения победителей и призеров.

Впервые в рамках чемпионата Европы прошли соревнования по женскому боевому самбо. Соревнования прошли сразу в пяти весовых категориях.

На чемпионате Европы, генеральным партнером которого выступила нефтяная компания «Роснефть», а официальным — банк ВТБ, россияне завоевали 13 золотых медалей и выиграли командный зачет.

Президент ФИАС Василий Шестаков поздравил всех спортсменов, заработавших рейтинговые очки на чемпионате Европы, отметив, что именно по рейтингу спортсменов будет проходить отбор на Всемирные игры, которые пройдут в Китае в 2025 году.

Ранее российские самбисты выиграли четыре золота в первый день Евро-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами