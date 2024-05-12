В Нови-Саде завершились чемпионат Европы и молодежное первенство Европы по самбо

В сербском Нови-Саде завершился чемпионат Европы по самбо.

Также в Нови-Саде прошло молодежное первенство Европы. В континентальных турнирах по самбо, приняли участие 523 спортсмена из 29 стран. Соревнования состоялись в 56 весовых категориях.

Знаковым событием чемпионата стал визит легендарного самбиста Федора Емельяненко в качестве посла Международной федерации самбо (ФИАС) на соревнования в Сербию. Он принял участие в пресс-конференции, выступил перед студентами Факультета спорта и физического воспитания Нови-Сада, провел мастер-класс с самбистами и представителями других видов единоборств, а также принял участие в церемонии награждения победителей и призеров.

Впервые в рамках чемпионата Европы прошли соревнования по женскому боевому самбо. Соревнования прошли сразу в пяти весовых категориях.

На чемпионате Европы, генеральным партнером которого выступила нефтяная компания «Роснефть», а официальным — банк ВТБ, россияне завоевали 13 золотых медалей и выиграли командный зачет.

Президент ФИАС Василий Шестаков поздравил всех спортсменов, заработавших рейтинговые очки на чемпионате Европы, отметив, что именно по рейтингу спортсменов будет проходить отбор на Всемирные игры, которые пройдут в Китае в 2025 году.

Ранее российские самбисты выиграли четыре золота в первый день Евро-2024.