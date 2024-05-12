Аутсайдер РПЛ разгромил «Пари НН»

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» разгромно уступил «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 1:6.

В составе победителей точными ударами отметились Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Никита Бурмистров и Алексей Сутормин, который оформил дубль. За «Пари НН» отличился Зе Турбо.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место, набрав 23 очка. «Пари НН» располагается на 12 месте, имея в активе 29 баллов.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше. Четвертую строчку занимает московский «Локомотив», набрав 47 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее бывший вице-президент ФИФА раскритиковал уровень российских футболистов.