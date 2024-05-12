Росавиация расследует пролет самолета на предельно малой высоте в Подмосковье

Росавиация проведет расследование авиационного инцидента, в ходе которого однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет пролетел на предельно малой высоте над федеральной автодорогой на севере Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель ведомства.

«Росавиация проведет расследование авиационного инцидента, произошедшего в субботу, 11 мая. Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо», — написал он.

11 мая самолет производства Чехословакии Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над федеральной автодорогой М-8 «Холмогоры».

На записи видеорегистратора видно, что автомобиль при виде приближающегося самолета резко поворачивает направо, к обочине дороги.

До этого путешественник из Великобритании надел 13 рубашек, 5 трусов и 6 пар брюк, чтобы не платить за багаж.

4 мая туриста арестовали после дебоша на борту авиалайнера, летевшего из Манчестера на остров Майорка, мужчина приставал к бортпроводнице.

Ранее пассажир сломал ногу во время турбулентности.