Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ. Об этом сообщили в Совете Федерации.

«Для проведения консультаций предложен на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в сообщении.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

С 30 апреля по 19 мая 2020 года, на время госпитализации Мишустина с коронавирусной инфекцией, Белоусов исполнял обязанности председателя Правительства РФ.

12 мая комитеты Госдумы поддержали всех предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на должности заместителей председателя кабинета министров.

Ранее Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти.