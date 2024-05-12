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Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ

Совфед: Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны РФ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ. Об этом сообщили в Совете Федерации.

«Для проведения консультаций предложен на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в сообщении.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

С 30 апреля по 19 мая 2020 года, на время госпитализации Мишустина с коронавирусной инфекцией, Белоусов исполнял обязанности председателя Правительства РФ.

12 мая комитеты Госдумы поддержали всех предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на должности заместителей председателя кабинета министров.

Ранее Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти.

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