Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ. Об этом сообщили в Совете Федерации.
«Для проведения консультаций предложен на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в сообщении.
65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.
С 30 апреля по 19 мая 2020 года, на время госпитализации Мишустина с коронавирусной инфекцией, Белоусов исполнял обязанности председателя Правительства РФ.
12 мая комитеты Госдумы поддержали всех предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на должности заместителей председателя кабинета министров.
Ранее Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти.