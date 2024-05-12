Серия взрывов произошла в Полтавской области Украины

Серия взрывов зафиксирована в Миргороде Полтавской области Украины, в регионе также объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Миргороде», — говорится в публикации.

По данным национального ресурса по оповещению населения, в Полтавской области республики звучат сирены воздушной тревоги.

Согласно информации издания, в сторону региона летит ракета.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводилось.

Незадолго до этого несколько взрывов прогремело в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский назвал самые «жесткие» места боев.