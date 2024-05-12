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Женщина пожаловалась на постоянное сексуальное возбуждение из-за болезни

New York Post: 21-летняя американка страдает от постоянного возбуждения

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Shutterstock

Жительница США, 21-летняя Скарлет Кейтлин Уоллен, страдает от редкого заболевания, вызывающего постоянное сексуальное возбуждение. Об этом сообщает New York Post.

Расстройство постоянного генитального возбуждения — чрезмерное нежелательное возбуждение с повышенным притоком крови к половым органам. При этом больные не ощущают желания сексуальной активности. У Скарлет Уоллен симптомы появились в шесть лет. Она жаловалась врачам на постоянный дискомфорт и жжение в области гениталий.

Из-за постоянного возбуждения у Скарлет начались проблемы с психическим здоровьем: она перестала общаться с ровесниками и проводила все свободное время в одиночестве.

Девушке назначили вестибулэктомию — хирургическое иссечение участка преддверия влагалища. Но оказалось, что у пациентки есть врожденная аномалия развития (перегородка влагалища). Ее устранили, а через несколько месяцев провели частичную вестибулэктомию. Иссечь ее полностью было опасно, так как женщина могла лишиться возможности испытывать естественное сексуальное возбуждение. Возможно, операция позволит сохранить девушке баланс между нормальной жизнью и заболеванием, — это станет известно после периода восстановления.

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