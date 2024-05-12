Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском

«Страна.ua»: Зеленский признал ситуацию под Волчанском «чрезвычайно сложной»

Ситуация под городом Волчанском в Харьковской области приобрела для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «чрезвычайно сложный» характер. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

«В окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная – город под постоянным российским огнем», – сказал украинский лидер, отметив, что ВСУ на своих позициях продолжает предпринимать контрнаступательные действия.

12 мая стало известно, что ВСУ предприняли переброску техники и живой силы из района Константиновки в Донецкой народной республики на Харьковское направление.

До этого военкоры сообщили, что силами группировки «Север» ВС РФ была уничтожена дамба через реку Северский Донец в Харьковской области, в результате чего оказался перерезан основной путь снабжения украинской армии в Волчанске. Незадолго до этого власти Украины начали эвакуацию Волчанска и соседних населенных пунктов.

Ранее военные РФ записали видеообращение из Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами