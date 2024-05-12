Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском

Ситуация под городом Волчанском в Харьковской области приобрела для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «чрезвычайно сложный» характер. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

«В окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная – город под постоянным российским огнем», – сказал украинский лидер, отметив, что ВСУ на своих позициях продолжает предпринимать контрнаступательные действия.

12 мая стало известно, что ВСУ предприняли переброску техники и живой силы из района Константиновки в Донецкой народной республики на Харьковское направление.

До этого военкоры сообщили, что силами группировки «Север» ВС РФ была уничтожена дамба через реку Северский Донец в Харьковской области, в результате чего оказался перерезан основной путь снабжения украинской армии в Волчанске. Незадолго до этого власти Украины начали эвакуацию Волчанска и соседних населенных пунктов.

Ранее военные РФ записали видеообращение из Харьковской области.