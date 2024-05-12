«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в лидеры АПЛ

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Леандро Троссард, он отличился на 20-й минуте поединка.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» вырвался на первое место, набрав 86 очков. На втором месте располагается «Манчестер Сити», имея в активе 85 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Ливерпуль», набрав 78 очков. «Манчестер Юнайтед» идет на восьмой строчке, заработав 54 балла.

До конца чемпионата «Арсеналу» предстоит сыграть с «Эвертоном». У «Манчестер Сити» запланированы матчи с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». Турнир завершится 19 мая. Все игры заключительного тура начнутся в 18.00 по московскому времени.

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