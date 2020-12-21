Новые санитарные требования для магазинов вводятся на семь лет
Полина Рутковская
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Роспотребнадзор вводит новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков, реализующих пищевую продукцию.
Соответствующее постановление ведомства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Новые правила вступают в силу 1 января 2021 года, они будут действовать до 1 января 2027 года, указано в документе.
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