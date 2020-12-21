Новые санитарные требования для магазинов вводятся на семь лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Роспотребнадзор вводит новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков, реализующих пищевую продукцию.

Соответствующее постановление ведомства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новые правила вступают в силу 1 января 2021 года, они будут действовать до 1 января 2027 года, указано в документе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Требования к работе школ и детсадов при пандемии продлили до 2022 года

Власти рекомендовали столичным ТЦ усилить меры по коронавирусу перед Новым годом