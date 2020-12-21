В сети появились кадры демонтажа памятника Аленке в Нововоронеже

В сети появилось видео, на котором показан демонтаж напугавшего жителей памятника Аленке в Нововоронеже.

На кадрах видно, как один рабочий держит монумент, а другой срезает его у основания.

Ранее замглавы администрации города Светлана Тулинова заявила, что после демонтажа Аленку поместят на склад администрации. Дальнейшее решение о судьбе арт-объекта пока не принято.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Горожан шокировал монумент. Местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, называя его «чертовщиной» и «ущербным подобием».

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