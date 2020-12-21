Россиян старше 60 лет начнут прививать от коронавируса с начала 2021 года

Вакцинация от коронавирусной инфекции среди россиян старше 60 лет препаратом «Спутник V» начнется в начале 2021 года. Об этом заявил гендиректор Центра им. Гамалеи Минздрава России, профессор РАН Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

По его словам, до Нового года завершатся исследования на возрастных группах граждан старше 60 лет. После этого в официальное регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V» будет внесено разрешение использовать препарат людям от 18 лет и старше.

Гинцбург напомнил, что в настоящее время, в соответствии с регистрационным удостоверением «Спутника V», привиться от коронавируса могут только пациенты от 18 до 60 лет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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