CDC рекомендует аллергикам не прививаться вакциной Pfizer

Центры по контролю и профилактике заболеваний (СDC) США рекомендуют людям, у которых возможна сильная аллергическая реакция на компоненты вакцины Pfizer от коронавируса, не прививаться этим препаратом. Об этом сообщает Fox News.

Согласно рекомендациям CDC, пройти вакцинацию препаратом компании Pfizer могут люди с реакцией на аллергены, не связанные с вакцинами или иными инъекционными препаратами.

Кроме того, допускается вакцинация людей с историей аллергических реакций на пероральные препараты, а также тех, у кого тяжелые реакции имеются в семейном анамнезе, указано в сообщении. Могут сделать прививку и те, у кого были легкие аллергические реакции, не включающие анафилаксию.

В случае же, если у человека наблюдались тяжелые аллергические реакции на другие вакцины, перед прививкой препаратом Pfizer рекомендуется проконсультироваться с врачом, отмечают в CDC.

Ранее сообщалось, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зафиксировало случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса нового типа, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

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