Правозащитники сообщают о более 20 задержанных на протестах в Белоруссии

На акциях протеста в Белоруссии задержали больше 20 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

В настоящее время в списках правозащитников числится 21 человек. 18 задержаний произведено в Минске, еще по одному в Гродно, Борисове и Солигорске.

Отмечается, что список продолжает дополняться.

20 декабря в Белоруссии проходит «Марш народного трибунала» в районном формате. Ранее очевидцы сообщали о нескольких задержаниях в Минске. В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания участников акций.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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