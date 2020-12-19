В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

Общее число умерших в столице достигло 10 394.

За последние сутки в Москве выявили еще 6 459 новых случаев коронавируса. Также были госпитализированы 1 736 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключен 501 человек. За все время пандемии в городе коронавирус подтвердили у 728 637 человек, выздоровели — 562 953.

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