Зеленский удивился, что украинцы хотят получить российскую вакцину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему не нужно брать вакцины из России, если США и Европа не дают свои сыворотки.

Газета отметила, что Зеленский был раздосадован, когда узнал, что действующий президент США Дональд Трамп выпустил указ, запрещающий экспорт вакцин.

«Россия радостно воспользовалась запретом США на экспорт в пропагандистских целях, выдвигая идею о том, что Украина могла бы вместо этого обратиться к Москве за спасительными вакцинами», — говорится в статье.

В интервью Зеленский признался, что он готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». В октябре прошла регистрацию и была запущена в производство вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспортребнадзора.

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