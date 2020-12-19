Хлопок произошел в хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани

В инфекционной больнице им. А. М. Ничоги в Астрахани произошел хлопок в помещении для хранения кислородных баллонов. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Данные о хлопке поступили в центр обработки вызовов системы «112» около 20.50 по местному времени. Также сообщалось о возникновении огня в отдельно стоящем подсобном помещении после хлопка. На место происшествия были направлены 37 человек и 12 единиц техники. По состоянию на 22.30 от МЧС на месте находятся 3 единицы техники и 16 человек личного состава.

На данный момент известно, что в результате случившегося пострадал один человек, который являлся сотрудником больницы. Его госпитализировали.

По информации министерства здравоохранения Астраханской области в рядом стоящем ковидном отделении находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало.

«Эвакуация из зданий больницы не проводилась», — уточнили в МЧС.

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