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Премьер Литвы рассказала, как будет решаться вопрос по возвращению украинцев

Премьер Литвы: возвращение на Украину военнообязанных надо решать на уровне ЕС

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Michael Kuenne/Global Look Press

Премьер-министр Латвии Ингрида Шимоните заявила, что вопрос возвращения на Украину военнообязанных граждан страны, которые оказались в европейских государствах, должен решаться на уровне Евросоюза. Свою позицию она высказала в эфире радио LRT.

«По данному вопросу необходимо более широкое сотрудничество, так как в настоящее время для граждан Украины в ЕС действует статус временной защиты. Этот статус достаточно универсален, в его рамках находящимся в странах ЕС украинским гражданам предоставлены широкие гарантии», — сказала литовский политик.

До этого издание The Telegraph сообщало, что уехавшие в западные страны украинцы не хотят возвращаться, чтобы воевать в рядах Вооруженных сил Украины.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что украинцы ищут жен с инвалидностью на фоне мобилизации.

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