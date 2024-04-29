США напрямую потребовали от Израиля отказаться от операции в Рафахе

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена напрямую потребовала от Израиля не проводить операцию в городе Рафахе в секторе Газа. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT).

Автор материала, журналист Томас Фридман, которого называют «рупором Байдена», указал, что вместо операции США предлагают Израилю сформировать коалицию по сдерживанию Ирана во главе с Саудовской Аравией.

При этом отмечается, что в этом случае Тель-Авиву необходимо окончательно согласиться на завершение конфликта в Газе и признание Палестины как независимого государства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее в Германии прошла массовая демонстрация исламистов.