Рыбак нашел дрон Кончаловского и сообщил в полицию

Рыбак обнаружил дрон у санатория МВД в Одинцовском районе Москвы и решил, что это БПЛА-разведчик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина позвонил в 112, после чего место оцепили, а коптер изъяли. Выяснилось, что дрон в районе Зеленограда потеряла съемочная группа режиссера Егора Кончаловского в процессе производства фильма «Авиатор».

Коптер Dji inspire 2 стоимостью 1,7 миллиона рублей был потерян в конце февраля этого года. Нашедшему технику обещали вознаграждение, однако коптер группе передали полицейские. По данным канала, рыбак вознаграждение не получил.

Накануне в Набережных Челнах местный житель переполошил спецслужбы, вызвав их среди ночи, якобы заметив беспилотник.

На вызов приехали пожарная бригада и полиция. Сотрудники организовали боевое развертывание и провели разведку. Опасения челнинца оказались напрасными, вместо БПЛА спецслужбы нашли пустую пластиковую бутылку.

Похожий случай произошел в Московской области: дачник принял за дрон воздушного змея и вызвал полицию.