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Паводок на Тоболе в Курганской области стал менее интенсивным

Курганский губернатор Шумков сообщил о снижении интенсивности паводка на Тоболе

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о снижении интенсивности паводка на реке Тобол ниже Кургана. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Шумкова, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Несмотря на улучшение ситуации, чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Позднее чиновник напомнил, что в ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин, чтобы повысить впитываемость воды почвой.

До этого сообщалось, что уровень воды в Тоболе в районе Упорово поднялся на 28 см за сутки и составил 760 см.

При этом в селе Коркино Упоровского района уровень воды вырос на 10 см и составил 875 см.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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