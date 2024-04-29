Стало известно, почему ЦСКА засчитали спорный мяч в матче с «Балтикой»

Основатель проекта VAR в России и судейский эксперт Леонид Калошин объяснил, почему было принято решение засчитать спорный гол московского ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой» (1:3). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С офсайдной камеры, возможно, действительно был гол, потому что там есть видимый зазор. Но, возможно, это обман зрения, так как камера находится под приличным углом. Именно по этой камере можно сказать, что больше был гол, чем его не было на самом деле», — заявил Калошин.

Автором единственного гола армейского клуба стал Кирилл Глебов, взятие ворот было зафиксировано на 90-й минуте матча. Судья Ян Бобровский засчитал гол — это решение подтвердил VAR. При этом, ни на одном повторе во время эфира не было видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА после этого поражения остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова имеют 38 баллов. «Балтика». которую тренирует бывший футболист армейского клуба Сергей Игнашевич идет на 12-м месте в турнирной таблице. В активе калининградской команды 26 очков.

Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», в активе которого 50 очков.

Ранее в ЦСКА объяснили сенсационное поражение от «Балтики».