На российской трассе образовались длинные пробки из-за паводков

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Тюменской области из-за паводков образовались пробки длиной в 60 километров с обеих сторон. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, на трассе сейчас организовали реверсивное движение, чтобы разобраться с заторами.

До этого Моор сообщал, что уровень воды в Ишиме в Тюменской области вырос во всех ключевых точках. По его словам, в селе Ильинка соответствующий показатель за минувшие сутки увеличился на четыре сантиметра. В то же время в городе Ишим и селе Абатское уровень воды в реке вырос на 13 см и 12 см соответственно.

Утром 28 апреля уровень воды в реке Ишим около села Абатское достиг отметки в 1208 см. Данное значение было зафиксировано в 8:00 по местному времени (6:00 мск), и к текущему моменту оно увеличилось еще на один сантиметр.

Ранее Путин поручил проиндексировать размер выплат, предназначенных для пострадавших из-за паводка граждан.