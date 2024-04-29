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Многодетная мать обвинила врачей врачей в том, что больше не сможет родить

В Кузбассе завели дело о халатности на сотрудников перинатального центра

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Shutterstock

Жительница Кемеровской области обвинила в халатности врачей, принимавших у нее роды. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

В Кузбассе СК возбудил дело после обращения 40-летней жительницы региона. Следователям женщина рассказала, что лишилась внутренних органов из-за халатного отношения врачей, принимавших у нее шестые роды. Роженица просила сотрудников областного Перинатального центра сделать кесарево сечение, но те ее не послушались и начали стимулировать роды.

Пострадавшая уверена, что в спешке, вызванной стремлением поскорее сдать смену, врачи ввели ей слишком много окситоцина. Из-за превышения дозы женщину стали мучать невыносимые боли, но сотрудники центра внимания на это не обратили. Когда роды начались, у роженицы произошел разрыв матки, в результате медики удалили у нее сразу несколько органов репродуктивной системы.

Теперь женщина больше не сможет иметь детей, врачам, если их вина будет доказана, грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее врачи ампутировали россиянину ногу из-за неправильного диагноза.

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