Многодетная мать обвинила врачей врачей в том, что больше не сможет родить

Жительница Кемеровской области обвинила в халатности врачей, принимавших у нее роды. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

В Кузбассе СК возбудил дело после обращения 40-летней жительницы региона. Следователям женщина рассказала, что лишилась внутренних органов из-за халатного отношения врачей, принимавших у нее шестые роды. Роженица просила сотрудников областного Перинатального центра сделать кесарево сечение, но те ее не послушались и начали стимулировать роды.

Пострадавшая уверена, что в спешке, вызванной стремлением поскорее сдать смену, врачи ввели ей слишком много окситоцина. Из-за превышения дозы женщину стали мучать невыносимые боли, но сотрудники центра внимания на это не обратили. Когда роды начались, у роженицы произошел разрыв матки, в результате медики удалили у нее сразу несколько органов репродуктивной системы.

Теперь женщина больше не сможет иметь детей, врачам, если их вина будет доказана, грозит до пяти лет лишения свободы.

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