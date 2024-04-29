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Семьи погибших и пострадавших полицейских в Карачаево-Черкесии получат выплаты

Глава КЧР поручил выплатить семьям погибших полицейских по 1 млн рублей

Семьи силовиков, погибших и пострадавших при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, получат выплаты в размере 1 млн руб. и 300 тыс. руб. соответственно. Соответствующий указ подписал глава КЧР Рашид Темрезов, сообщили в его пресс-службе, передает ТАСС.

«Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников в размере 1 млн рублей, пострадавшим полицейским — по 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале Темрезов выразил соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших в ночь на 29 апреля в результате вооруженного нападения на пост ДПС в поселке Мара-Аягъы КГО.

Он отметил, что еще четверо силовиков находятся в лечебных учреждениях.

В пяти напавших на пост ДПС, которые были убиты, опознали участников нападения на сотрудников полиции 22 апреля.

Ранее по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.

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