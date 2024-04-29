ОАЭ и Украина договорились о стимулировании двусторонней торговли

Объединенные Арабские Эмираты и Украина заключили экономическое соглашение, направленное на увеличение двустороннего товарооборота, резко сократившегося после начала СВО. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейоуди, невоенная торговля между странами упала с более чем $800 млн до начала конфликта до $386 млн в 2023 году.

По его словам, падение товарооборота с Украиной отмечается не только в Арабских Эмиратах, но и во многих других странах из-за конфликта. Новое соглашение призвано стать частью усилий ОАЭ по наращиванию несырьевой внешней торговли с разными партнерами.

Как следует из заявления сторон, документ снизит или отменит тарифы на ряд товаров, а также укрепит логистические цепочки в регионе для ключевых украинских экспортеров зерна, техники и металлов.

«Украина — мост для нашего экспорта в Европу и важный источник импорта продовольствия. Соглашение позволит украинским компаниям выйти на растущие рынки Азии и Африки через ОАЭ», — пояснил Аль-Зейоуди.

По его мнению, документ «сыграет активную роль в восстановлении украинской экономики» и откроет новые возможности для бизнес-сообществ двух дружественных стран.

Объем взаимных инвестиций ОАЭ и Украины в 2022 году составил $360 млн, большая часть средств вложена в логистику, туризм и технологии.

Эмираты наращивают торговые связи с разными странами, недавно подписав аналогичные соглашения с Индией, Израилем и Турцией. В 2021 году ОАЭ объявили о планах привлечь $150 млрд иностранных инвестиций в страны с быстрорастущими экономиками, уточняет издание.

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