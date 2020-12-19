В США призвали отомстить за приписываемые России кибератаки

Американский сенатор от Республиканской партии Марко Рубио призвал правительство США ответить на действия иностранных хакеров, которые ранее атаковали ведущие федеральные агентства страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, США нужно принимать большие эффективные методы, а не просто вводить санкции.

«Методы, используемые для проведения кибер-взлома, являются частью российских киберопераций», — написал Рубио.

При этом он ответил, что необходимо быть уверенными в том, кто непосредственно стоит за совершенными атаками. Республиканец подчеркнул, что США не должны ошибиться в заявлениях, чтобы ответить в дальнейшем необходимыми мерами, а не только санкциями.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными и не раз опровергала подобные утверждения.

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