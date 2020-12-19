Попова спрогнозировала завершение пандемии в России к весне

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассчитывает, что пандемия коронавируса в России закончится к весне или даже раньше.

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше», — сказала она в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

Она добавила, что в настоящий момент то, как будет складываться ситуация с коронавирусом, зависит от каждого.

По последним данным, в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса. Умерли 50 347 человек, выздоровели 2 254 742. За прошедший день инфекцию подтвердили у 28 209 пациентов.

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