Пожар в административном здании на севере Москвы ликвидирован
Максимс Краюшкинс
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Пожарные ликвидировали возгорание в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс- службу столичного ГУ МЧС.
Ранее Около 100 человек было эвакуированы после возгорания здания Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы.
Как сообщалось, административное здании на Ленинградском проспекте в Москве горело на площади 300 кв. м.
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