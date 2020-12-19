Пожар в административном здании на севере Москвы ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс- службу столичного ГУ МЧС.

Ранее Около 100 человек было эвакуированы после возгорания здания Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы.

Как сообщалось, административное здании на Ленинградском проспекте в Москве горело на площади 300 кв. м.

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