Административное здание загорелось на севере Москвы

Административное здании на Ленинградском проспекте в Москве горит на площади 300 кв. м, сообщает МЧС Москвы.

Как уточнил представитель МЧС РИА «Новости», возгорание произошло в 7-этажном здании ГБУ Мосгоргеотрест.

«Открытое горение на седьмом этаже семиэтажного здания», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время эвакуируют людей. Известно, что из здания вывели уже 10 человек.

Также, по данным ТАСС, на горящем этаже в здании Мосгоргеотреста находится человек.

«Выйти он не может, просит о помощи. Пожарные предпринимают усилия для его спасения», — рассказал источник в экстренных службах.

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