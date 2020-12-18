Административное здание загорелось на севере Москвы
Дарья Тарасенко
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Административное здании на Ленинградском проспекте в Москве горит на площади 300 кв. м, сообщает МЧС Москвы.
Как уточнил представитель МЧС РИА «Новости», возгорание произошло в 7-этажном здании ГБУ Мосгоргеотрест.
«Открытое горение на седьмом этаже семиэтажного здания», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время эвакуируют людей. Известно, что из здания вывели уже 10 человек.
Также, по данным ТАСС, на горящем этаже в здании Мосгоргеотреста находится человек.
«Выйти он не может, просит о помощи. Пожарные предпринимают усилия для его спасения», — рассказал источник в экстренных службах.
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