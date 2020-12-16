Дело врача Мисюриной отправили на пересмотр
Максимс Краюшкинс
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Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора и возврате в прокуратуру дела врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
«Направили дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.
В апреле этого года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке.
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