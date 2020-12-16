Дело врача Мисюриной отправили на пересмотр

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора и возврате в прокуратуру дела врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Направили дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.

В апреле этого года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач Мисюрина отреагировала на отмену ее приговора

— Сидеть не должны: врачам простят ошибки

— Дело врачей 2.0: как убивают желание лечить