Мишустин прибыл в Казахстан с рабочим визитом

Премьер Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным рабочим визитом

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл с трехдневным рабочим визитом в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В Астане он проедет переговоры с премьер-министром страны Олжасом Бектеновым. Они обсудят торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Особое внимание будет уделено развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, 26 и 27 марта Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Шымкенте.

11 ноября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда рассказал, что общение тет-а-тет продолжалось в течение трех часов. В ходе визита Токаев пригласил российского коллегу посетить Казахстан.

Ранее посол России рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан.