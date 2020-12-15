В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в пансионате
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В частном пансионате села Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В результате погибли 11 человек. Уточняется, что четыре человека самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.
По данным ведомства, пансионат загорелся по всей площади — 162 кв. м.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три человека
— Три человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане
— В Иркутской области во время пожара погибла женщина и двое детей