В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в пансионате

В частном пансионате села Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В результате погибли 11 человек. Уточняется, что четыре человека самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.

По данным ведомства, пансионат загорелся по всей площади — 162 кв. м.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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