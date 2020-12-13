Коронавирус выявили еще у 28 080 жителей России
Катерина Медведева
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В России за прошедшие сутки выявили 28 080 случаев коронавируса. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб по коронавирусу.
Также за прошедший день выздоровели 20 277 человек, скончались 488.
Всего в России зарегистрировано 2 653 928 случаев COVID-19, вылечились 2 106 235 пациентов, умерли 46 941.
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