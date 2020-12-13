Греция продлила разрешение на въезд для россиян в страну

Власти Греции постановили продлить до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 граждан РФ в неделю. Россияне смогут попасть в это государство при условии наличия у них отрицательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, а также ваучера на отель или документов, в которых будет определено их временное место жительства в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующей документ правительства Греции, опубликованный в местной газете.

Отмечается, что условия будут прежними.

Впервые из-за пандемии коронавируса въезд до 500 граждан России в неделю власти Греции разрешили 7 сентября. С того времени это разрешение неоднократно продлевалось.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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