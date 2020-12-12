В США разрешили использование вакцины Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

«Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней», — сообщает газета.

Ранее комитет внешних экспертов американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует одобрить экстренное использование в США вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

США занимают первое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 15,5 млн случаев COVID-19, из них более 291 тыс. — с летальным исходом.

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