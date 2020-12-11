В Дагестане почти 300 краснокнижных тюленей обнаружены мертвыми

На побережьях Каспийска и Махачкалы были найдены туши 272 мертвых каспийских тюленей, которые занесены в Красную книгу. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росрыболовства.

Как рассказали в пресс-службе, специалисты ведомства обнаружили их за четыре дня проверки на побережьях от Махачкалы до Сулака и Самура.

Минприроды и Генпрокуратура уже инициировали расследование. Причина массовой гибели редких животных пока не установлена. По предварительной версии, это произошло из-за вспышки вирусной инфекции.

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