Украинец поджег микроавтобус в Крыму из-за ссоры с женой

Гражданин Украины поджег микроавтобус под Ялтой из-за конфликта с женой, которая находилась за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи Крыма.

Инцидент произошел утром 11 декабря в районе остановки Ай-Даниль.

Мужчина скончался до прибытия медиков. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители.

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