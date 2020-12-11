Украинец поджег микроавтобус в Крыму из-за ссоры с женой
Катерина Медведева
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Гражданин Украины поджег микроавтобус под Ялтой из-за конфликта с женой, которая находилась за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи Крыма.
Инцидент произошел утром 11 декабря в районе остановки Ай-Даниль.
Мужчина скончался до прибытия медиков. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители.
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