Страны ЕС начнут вакцинацию от коронавируса одновременно
Карина Казанцева
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Страны Евросоюза начнут вакцинацию от коронавируса одновременно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом пишет «Интерфакс».
«Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время», — сказала Меркель.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия планирует сертифицировать вакцину Pfizer к концу года.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 70 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,5 млн человек с COVID-19.
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