Более 150 тысяч россиян уже привились от коронавируса

Более 150 тыс. жителей России уже получили вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках гражданского оборота. Об этом заявил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата», — отметил эксперт.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса. За весь период скончались 45 280 человек, выздоровели 2 033 669 пациентов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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