Сотрудники полиции приняли роды в московском метро

Полицейские в московском метро помогли принять роды у женщины в столичной подземке. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел на станции метро «Электрозаводская».

Согласно опубликованным данным, сотрудники полиции обратили внимание на 29-летнюю беременную женщину во время обхода вестибюля в 19.05 по мск.

Полицейские вызвали скорую помощь, однако роды уже начались.

«Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали», — говорится в заявлении.

До приезда врачей младенца обернули в теплоизолирующую фольгу, чтобы избежать обморожения. Врачи скорой помощи отметили, что сотрудники полиции оказали своевременную помощь.

На данным момент мама и малыш находятся в родильном доме.

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