РФПИ увязал критику вакцины «Спутник V» с политической борьбой

Российский фонд прямых инвестиций увязал критику российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с политической или конкурентной борьбой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» стала объектом негативной информационной атаки в РФ и за рубежом по конкурентным или политическим причинам», — говорится в сообщении.

В качестве примера в РФПИ привели публикации о том, что от российской вакцины якобы намерена отказаться Турция.

«Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины «Спутник V», которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины»' — заявили в РФПИ.

Ранее в Минздраве Турции опровергли сообщения о том, что республика отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса.

До этого СМИ ссылкой на Коджу сообщили, что Турция не будет закупать российский препарат, так как он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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