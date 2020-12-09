Синоптики предупредили об аномальном похолодании в регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторые регионы придет аномальное похолодание. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил синоптик, температура резко упадет в Центральном, Приволжском, Южном федеральном округах и Калмыкии.

«В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на 9 °C ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», – сказал Вильфанд.

Ученый добавил, что холод также придет в Астраханскую и Волгоградскую области.

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