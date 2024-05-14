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83-летняя пенсионерка стала старейшей выпускницей в истории университета

UPI: в США 83-летняя пенсионерка стала старейшей выпускницей Университета Говарда

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В США 83-летняя женщина стала старейшей выпускницей в истории университета, пишет издание UPI.

Как сообщают местные СМИ, Мари Фаулер окончила Университет Говарда, получив степень магистра. Пенсионерка шутит, что не думала, что доживет до конца своего обучения, поэтому рада получить диплом.

«Я не ходила в школу с 1959 года. Я даже не знала, смогу ли я усваивать информацию», — признается женщина.

Мари добавила, что решила получить образование, вдохновляясь своими родителями, которые не ходили в школу и учились дома.

«Мои отец и мать родились в эпоху, когда им было запрещено учиться читать и писать», — вспоминает Фаулер.

Руководители университета рассказали, что горды иметь в своих рядах такую уникальную выпускницу.

«Кроме того, это 156 выпуск , который стал крупнейшим в истории Университета Говарда», — говорится в заявлении.

Ранее в США 90-летняя женщина получила степень магистра в университете.

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