Vacio потерял контракт с лейблом после отъезда из России

Российский лейбл Rocket Records разорвал контракт с рэпером Vacio (настоящее имя Николай Васильев) после отъезда артиста из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Глава лейбла Юрий Киселев заявил, что Васильев был участником лейбла полтора года, а после суда из-за скандального появления на «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой представители лейбла поддерживали рэпера материально, выделяли деньги на адвоката.

«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали», — говорит Киселев.

По словам главы лейбла, он был в шоке, когда узнал, что артист уехал из страны, получив повестку в военкомат. Внутри лейбла артист говорил, что хочет служить в армии.

14 мая «СтарХит» со ссылкой на источник сообщил, что Vacio получил повестку в военкомат 13 мая, после чего покинул страну, улетев в Америку.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток.

Ранее адвокат Vacio Роман Попов в разговоре с «Газетой.Ru» не смог подтвердить, что его подзащитный уехал из России.