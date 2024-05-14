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Россию ждет внедрение новой системы высшего образования

Фальков: с 2026 года начнется внедрение новой системы высшего образования в РФ

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Максим Богодвид/РИА Новости

До конца 2024 года будет подготовлена нормативная база по новой национальной системе высшего образования. С таким заявлением выступил глава министерства образования и науки России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы до конца этого года подготовим нормативную <...> базу», — утверждает министр.

Согласно информации Фалькова, ее внедрение начнется с 2026 года и продолжится последовательно. При этом в системе высшего образования не будет бакалавриата.

Глава ведомства подчеркнул, что при внедрении новой системы крайне важно соблюдать права, интересы и законы как можно большего числа граждан.

Незадолго до этого Фальков заявлял, что с 2025 года в России не станет понятия «бакалавр». Таким образом, образование будет разделяться на высшее и высшее специализированное. Магистратура при этом останется, но будет «совершенно иной».

Ранее столичный вуз опубликовал ролик о программе казачьего бакалавриата.

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