Россия и Египет осудили планы Израиля в Рафахе

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари на встрече подчеркнули недопустимость осуществления Израилем военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что в рамках бесед стороны уделили внимание ситуации в зоне Палестино-израильского конфликта. Богданов и Нагари подчеркнули недопустимость проведения военной операции в городе Рафах, говорится в заявлении МИД РФ.

До этого стало известно, что Египет может понизить уровень дипломатических отношений с Израилем из-за наступления израильской армии на город Рафах в секторе Газа.

Израиль ранее проинформировал Египет о своих планах по наступлению на Рафах, заверив Каир, что контрольно-пропускной пункт, являющийся ключевым для ввоза гуманитарной помощи в анклав, не будет затронут. Однако, как отметил неназванный египетский чиновник, обещания Израиля «не материализовались».

14 мая сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвигаются глубже в восточную часть города Рафах в секторе Газа.

По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев, около 450 тыс. палестинцев покинули Рафах за последнюю неделю на фоне активизации военных действий со стороны Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни.