Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Египет осудили планы Израиля в Рафахе

Богданов и посол Египта осудили проведение Израилем военной операции в Рафахе

close
100%
Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари на встрече подчеркнули недопустимость осуществления Израилем военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что в рамках бесед стороны уделили внимание ситуации в зоне Палестино-израильского конфликта. Богданов и Нагари подчеркнули недопустимость проведения военной операции в городе Рафах, говорится в заявлении МИД РФ.

До этого стало известно, что Египет может понизить уровень дипломатических отношений с Израилем из-за наступления израильской армии на город Рафах в секторе Газа.

Израиль ранее проинформировал Египет о своих планах по наступлению на Рафах, заверив Каир, что контрольно-пропускной пункт, являющийся ключевым для ввоза гуманитарной помощи в анклав, не будет затронут. Однако, как отметил неназванный египетский чиновник, обещания Израиля «не материализовались».

14 мая сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвигаются глубже в восточную часть города Рафах в секторе Газа.
По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев, около 450 тыс. палестинцев покинули Рафах за последнюю неделю на фоне активизации военных действий со стороны Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами