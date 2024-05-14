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Барецкий потолстел, худея по методу Лерчек

Шоумен Барецкий заявил, что ему вызывали скорую из-за жиросжигающего курса Лерчек

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Александр Натрускин/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий признался, что потолстел, худея по методу блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина). Об этом он побеседовал с NEWS.ru.

Он заявил, что решил опробовать жиросжигающий курс Лерчек, поскольку у него есть мания пробовать все на себе.

«Как человек, имеющий вес 140 кг, я попробовал эту хрень из принципа. <...> Мне вызывали скорую, промывали желудок», — признался он, добавив, что чувствовал себя очень плохо.

По словам Барецкого, он не верит во все средства для похудения и помнит о таблетках для сбрасывания веса, популярных в 1990-е годы. Шоумен уверен, что у многих прием этих таблеток обусловил развитие рака.

«Мой вес после приемов жиросжигающего комплекса от Лерчек не стал меньше. Наоборот, вес стал набираться при употреблении этой ерунды», — сказал он, добавив, что помогут только спорт и питание.

Накануне Барецкий предложил Насте Ивлеевой вести «Дом-2» после скандала с вечеринкой.

«Если бы ведущей «Дома-2» стала Настя Ивлеева, то, может быть, его станут смотреть больше, рейтинги поднимутся. Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант», — высказался Барецкий.

Ранее рэпер Vacio потерял контракт с лейблом из-за отъезда из России.

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