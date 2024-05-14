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В Ингушетии заключенной СИЗО отправили в посылке пропитанные метадоном носки

В Ингушетии в посылке для заключенной в СИЗО нашли пропитанные метадоном носки

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МВД России

Правоохранители обнаружили в посылке для заключенной в СИЗО пропитанные наркотиком носки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Вещь изъяли из ящика, который 29-летней женщине прислали из подмосковной Балашихи. Экспертиза подтвердила, что на ткани содержалось 0,22 грамма метадона.

В беседе с правоохранителями заключенная заявила, что знала о том, что в отправлении будут запрещенные вещества. Сама женщина оказалась под арестом в рамках дела о незаконном обороте наркотиков.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Специалисты проводят все необходимые мероприятия, в том числе и выясняют, кто отправил посылку.

До этого в Астрахани арестовали мужчину, которого подозревают в распространении отравленных наркотиков. За некоторое время до задержания в городе более десяти человек госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У всех медики заметили признаки отравления запрещенными веществами.

Ранее в Ленобласти полиция пробралась в квартиру наркодилеров через окно.

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