Пенсионер набросился с топором на полицейских, в ответ им пришлось открыть огонь

На юго-западе Франции 78-летний мужчина с топором атаковал полицейских и был арестован, сообщает La République des Pyrénées.

На прошлой неделе пенсионер из города По, департамент Атлантические Пиренеи, вооружился топором и вышел на улицу. Местные жители увидели его и немедленно обратились в полицию.

Однако к моменту прибытия стражей порядка мужчина уже скрылся в своей квартире. Он открыл дверь полицейским и стал угрожать им оружием, а затем якобы двинулся в их сторону, намереваясь напасть.

В итоге один из правоохранителей выстрелил, чтобы обезвредить злоумышленника. Он выронил топор и был немедленно закован в наручники, после чего доставлен в полицейский участок. Никто не пострадал.

«Быстрота реакции позволила предотвратить трагедию. Мы решительно осуждаем насилие в отношении полицейских и призываем судебные и государственные органы к решительной поддержке», — сообщили в пресс-службе местного профсоюза полицейских.

В ближайшее время подозреваемый должен пройти психиатрическую экспертизу, которая покажет, может ли он нести ответственность за свои действия.

Ранее таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, попавший на видео.