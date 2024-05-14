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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков: на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — рассказал глава региона.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет.

Гладков отметил, что в Белгородском районе после отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, а также посечены кровли и фасады. На месте работают оперативные службы.

До этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над территорией Белгородской области. Согласно информации ведомства, это произошло приблизительно 17:00 по московскому времени.

Ранее в Белгородской области ввели режим ракетной опасности.

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